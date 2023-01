Accord OTE et l’API pour encourager les TRE à investir en Tunisie

Un accord cadre a été signé vendredi entre l’office des Tunisiens à l’étranger (OTE) et l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (API) en vue de consolider le climat d’affaires, encourager les tunisiens résidents à l’étranger à investir en Tunisie et adhérer à l’économie productive.

L’OTE a souligné dans un communiqué publié sur sa page facebook, sa participation au programme de leadership qui sera organisé les 22 et 23 février 2023 à la cité de la culture pour la présentation des success story d’hommes et de femmes d’affaires tunisiens vivant à l’étranger et les inciter à investir dans leur pays.

Le guide de l’investissement qui a été réalisé en collaboration avec l’organisation internationale pour les migrations (OIM) a été présenté au cours de la cérémonie de signature.

