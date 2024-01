Signature d’un accord permettant à 200 jeunes diplômés d’effectuer des stages professionnels en Suisse

Un accord de partenariat relatif au lancement et à la mise en œuvre du programme « Perspectives » sur l’impulsion de la migration circulaire et s’étalant jusqu’en 2026 a été signé aujourd’hui, vendredi, au siège du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle par le chef du cabinet du ministère de l’Emploi, Abdelkader Jamali, et l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Joseph Ringli.

Jamali a indiqué dans une déclaration aux médias à cette occasion que la partie suisse fournira, dans le cadre de ce programme, un financement sous forme de don d’une valeur de 4 millions de francs suisses (environ 13,5 millions de dinars) pour permettre à 200 jeunes Tunisiens titulaires d’un diplôme de formation professionnelle ou d’un diplôme universitaire d’effectuer un stage professionnel dans une entreprise suisse.

Il a ajouté que cette formation, qu’abritera la Suisse, s’étalera sur une période pouvant aller jusqu’à 18 mois, et aidera les stagiaires, après leur retour en Tunisie, à s’intégrer au marché de l’emploi et à travailler avec des entreprises Suisses ou étrangères actives en Tunisie, ou de lancer leurs propres projets.

Il a souligné que le projet « Perspectives » permettra également de bénéficier des compétences des tunisiens résidant à l’étranger et de leur expériences en les encourageant et les accompagnant à créer des projets en Tunisie et à transférer les compétences qu’ils ont acquises à l’étranger pour contribuer au développement de l’économie tunisienne et à la création d’emplois en Tunisie.

De son côté, Fabrizio Poretti, directeur de la coopération à l’ambassade de Suisse en Tunisie, a souligné dans une déclaration à l’agence TAP que la durée des stages variera en fonction des spécialisatés professionnelles et des besoins des entreprises économiques en Suisse, à condition que la durée maximale n’excède pas 18 mois sur le territoire suisse. Les stages seront rémunérés conformément au droit du travail suisse, a-t-il ajouté.

