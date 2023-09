Signature d’un mémorandum d’entente entre la CCI Tunis et la Jedco

-La Chambre de commerce et de l’industrie de Tunis (CCITUNIS) a signé, lors d’une visite d’affaire effectuée du 29 au 31 août 2023, en Jordanie, un mémorandum d’entente avec l’Entreprise jordanienne pour le développement des projets (Jedco), en vue de renforcer la coopération entre les deux pays et inciter à l’investissement.

Ce mémorandum a été signé dans le cadre de la clôture du projet ?? Propriétés intellectuelles capacités de croissance intelligente, durable et inclusive dans la région méditerranéenne ?? (IPMED), Financé par ENICBCMed Programme Bassin maritime Méditerranée « , une initiative de coopération transfrontalière (CTF) mise en œuvre par l’UE dans le cadre de l’instrument européen de voisinage (IEV). Il regroupe la Tunisie , la Jordanie, l’Italie, la Grèce, selon un communiqué publié par la CCI Tunis .

La délégation de la CCI TUNIS a tenu des rencontres bilatérales avec les hommes d’affaires et les investisseurs de la Chambre de commerce d’Amman, au cours desquelles, ils ont passé en revue les opportunités d’investissement et commercial entre les deux pays et le moyens de les développer pour promouvoir l’échange commercial en commun.

Un accord de coopération a été également signé par la CCITUNIS avec le Forum d’affaires Palestino-Jordanien, dans le but de créer un réseau entre les hommes d’affaires tunisiens, jordaniens et palestiniens, d’identifier des opportunités d’emploi communes et d’échanger des expériences

Les deux parties ont convenu d’échanger les informations économiques, et celles relatives à l’investissement et au climat des affaires.

