Signature d’un mémorandum d’entente entre la FIPA et la Chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie

Un mémorandum d’entente vient d’être signé entre l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) et la Chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie (GHORFA), à l’occasion du 26ème Forum d’affaires arabo-allemand, tenu à Berlin du 5 au 7 juin 2023, a fait savoir jeudi, la FIPA.

Les signataires de ce mémorandum, respectivement la représentante de la FIPA en Allemagne, Saida Kahouli et le secrétaire général de la chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie, Abdulaziz Al-Mikhlafi, ont confirmé la forte coopération entre les deux institutions dans la promotion de l’investissement direct étranger et des partenariats tripartites entre la Tunisie, l’Allemagne et les pays arabes. Le mémorandum vise à instaurer une collaboration afin d’échanger les expertises, les expériences et les mécanismes pour attirer l’investissement, ainsi que les informations, les publications et les statistiques pertinentes pour les investisseurs potentiels.

Il s’agit également, d’explorer les opportunités d’investissement qui se présentent de part et d’autre de soutenir la participation des délégations des pays concernés aux séminaires et ateliers en coopération avec les structures concernées des secteurs public et privé et de favoriser une meilleure coordination sur les sujets d’intérêt commun. La signature de cet accord a été soutenue par l’ambassade de Tunisie à Berlin afin d’augmenter les chances de futures collaborations.