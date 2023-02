Signature d’un mémorandum d’entente entre le CEPEX et l’Agence Nationale de Promotion des Exportations du Congo

Un mémorandum d’entente visant le développement des relations commerciales et le renforcement des actions de promotion de l’exportation, a été signé entre le CEPEX et l’Agence Nationale de Promotion des Exportations de la République Démocratique du Congo (ANAPEX), a fait savoir samedi, le Centre de Promotion des Exportations.

La signature de ce mémorandum d’entente le 17 février 2023 à Tunis, par PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, et le DG de l’ANAPEXM, Mike TAMBWE LUBEMBA, s’inscrit dans le cadre d’une visite en Tunisie de la délégation ANAPEX RDC, qui se déroule du 15 au 19 février 2023.

Cette visite compte des réunions et des visites axées sur le secteur de l’emballage et du conditionnement.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties œuvreront à échanger des informations économiques et commerciales ayant trait à leurs marchés respectifs à travers l’échange de publications, de statistiques et d’informations sur les données économiques et commerciales concernant les deux pays.

Les deux structures fourniront aussi, l’assistance nécessaire aux délégations économiques mutuelles en visite dans l’un ou l’autre des deux pays et déploieront les efforts possibles pour faciliter l’organisation de manifestations commerciales et de rencontres d’affaires.

Par ailleurs, l’accord prévoit l’échange d’expertise et le renforcement de capacités et constituera un cadre institutionnel pour organiser des forums économiques, des missions commerciales d’opérateurs et des journées d’information dans les deux pays.

