Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Intérieur et l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie

Le chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur par intérim, Hichem Mechichi a signé, lundi, un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Intérieur et l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie visant à promouvoir le niveau de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Mechichi a souligné à cette occasion que la signature de ce mémorandum, qui concerne « la stratégie d’aide sécuritaire entre la Tunisie et les USA », est de nature à promouvoir la coopération sécuritaire entre la Tunisie et les Etats-Unis en matière de lutte contre le terrorisme et dans le domaine de la formation et de la protection des frontières.

Et ce, a-t-il dit, à travers l’installation du système de surveillance électronique, l’échange d’informations et d’expertises et l’octroi d’équipements.

Ce document, a-t-il ajouté, illustre les relations privilégiées établies entre les deux pays, en particulier dans le domaine sécuritaire.

De son côté, l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome a fait valoir que la signature du mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action consacré à l’examen du programme d’aide sécuritaire en cours d’exécution avec le ministère de l’Intérieur et à l’élargissement de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières.