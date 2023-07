Le président de la République Kais Saied, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte ont assité dimanche, au Palais de Carthage, à une cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union européenne (présidence de la République).

