Un protocole d’accord pour stimuler les flux d’investissements polonais en Tunisie

Un protocole d’accord visant à stimuler et soutenir les flux d’investissements de la Pologne vers la Tunisie, vient d’être signé entre l’Autorité tunisienne d’investissement (TIA) et la Chambre de commerce tuniso-polonaise (PTCC).

Ce partenariat stratégique vise à renforcer les liens économiques entre les deux pays et à positionner la Tunisie en tant que destination d’investissement de premier plan, a indique, lundi, la TIA. Le plan d’action convenu entre les deux organisations vise à renforcer la coopération, à stimuler les investissements mutuels et à renforcer les relations d’affaires dans des secteurs clés en menant conjointement un certain nombre d’activités liées à l’investissement dont l’échange d’informations sur les opportunités d’investissement, et ce, en fournissant des services d’assistance et de facilitation aux investisseurs polonais.

Signé par la présidente de la TIA, Namia Ayadi et la présidente de la PTCC, Marta Stelmach, cet accord ouvre la voie à la mise en œuvre d’un plan d’action visant à connecter les écosystèmes d’investissement entre les deux pays pour stimuler les opportunités commerciales.