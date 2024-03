Signature d’un protocole de coopération entre l’ISIE et la Commission électorale centrale russe

Un protocole de coopération a été signé, vendredi, à la capitale de la Russie, Moscou, entre l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) et la Commission électorale centrale de la fédération de Russie.

Le protocole signé par le président de l’Instance tunisienne, Farouk Bouasker et la présidente de la commission russe, Ella Pamfilova, vise, selon un communiqué de l’ISIE, à instaurer la coopération entre les deux instances en matière d’utilisation des nouvelles technologies dans les processus électoraux, à favoriser l’échange d’expertises et à organiser des sessions de formation pour les structures chargées de l’organisation des opérations électorales.

Le président de l’ISIE effectue une visite à Moscou à l’invitation de la présidente de la commission électorale russe. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la participation à la mission d’observation internationale du scrutin présidentiel russe, qui se tient du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2024.

Les deux responsables ont souligné l’importance de cette visite, première du genre, qui a été couronnée par la signature du protocole de coopération entre les deux instances, lequel favorisera la mise en place d’une coopération couvrant les domaines de première priorité pour les deux instances.

Dans le cadre de sa participation à la mission d’observation internationale de l’élection présidentielle russe, Bouasker a visité aujourdhui trois bureaux de vote où il a participé au suivi des opérations de vote qui se sont déroulées selon différentes modalités (vote à l’urne, vote électronique direct, vote à distance…). Il a, en outre, pris part aux travaux d’une conférence internationale organisée par la Commission électorale centrale russe sur la souveraineté électorale et les normes internationales, en présence d’experts et d’observateurs internationaux.

