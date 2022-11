Signature d’une convention de partenariat entre l’ISIE et l’OTDDPH

L’instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et l’Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées ont signé, au cours d’une séance de travail ce mardi, une convention de partenariat qui définit les domaines de coopération entre les deux parties et comprend un certain nombre de projets qui contribueront à faciliter la participation des personnes handicapées au processus électoral.

Le président de l’instance Farouk Bouaskar, a souligné que la signature de cette convention, intervenue à la demande de l’organisation, traduit la volonté de l’instance d’accorder le soutien nécessaire aux organisations concernées par les personnes handicapées, en veillant à leur participation à l’élaboration de toutes les procédures destinées aux personnes handicapées, lit-on dans un communiqué de l’instance.

L’instance veille également, selon Bouaskar, à mettre en place toutes les conditions appropriées pour supprimer les obstacles empêchant la participation des personnes handicapées aux différentes étapes du processus électoral, faciliter le processus de leur accès à l’information, en plus de leur permettre d’exercer librement et en toute indépendance leur droit à l’élection.

La convention a été signée par le président de l’ISIE et le président de l’Organisation pour la défense des droits des personnes handicapées, Yosri Mazzati, en présence du vice-président de l’ISIE Maher Jedidi et de la secrétaire générale de l’organisation, Bourawia Agrebi.