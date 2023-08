Convention d’interconnexion CNRPS & CNI pour l’exploitation des données

Une convention portant sur l’exploitation des données à travers le système interconnexion, entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et le centre national de l’informatique (CNI), a été signée récemment, indique un communiqué rendu public mercredi. La convention a pour objectif d’organiser le partenariat entre la CNRPS et le CNI concernant l’exploitation des données et garantir la sécurité de leur exploitation. La convention, signée lors d’une séance de travail tenue au siège de la CNRPS, par le directeur général de la caisse Taoufik Catrou et le directeur général du centre Fayçal Sboui, stipule la désignation de représentants des deux parties afin d’assurer le suivi d’exécution des articles de la convention. Le directeur de la CNI a notamment rappelé l’ensemble des services présentés par le centre au profit de la caisse.

