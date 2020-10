Signature d’une convention entre la FTH et l’Association Edhiafa

La Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie et l’Association Edhiafa viennent de signer une convention qui permettra aux hébergements touristiques tunisiens de petite taille de devenir partie prenante dans les priorités de la Fédération.

L’objectif est de permettre à l’Association Edhiafa, maintenant représentée au sein de la FTH, de pouvoir émettre des avis, des propositions et des recommandations qui permettront de promouvoir les hébergements touristiques de petite taille en Tunisie.

Ainsi, l’Association Edhiafa pourra accompagner la FTH dans les réunions techniques ayant trait à son domaine d’activité.

Il est à noter que l’hébergement de petite taille rassemble en Tunisie environ 300 unités et comptabilise plus de 1000 chambres.

Fondée en 1964, la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), représente, défend et promeut les professionnels de l’hôtellerie en Tunisie.

Quant à l’Association Edhiafa, fondée en 2011, elle a pour objectif de rassembler et de promouvoir les hébergements touristiques de petite taille, tels que les chambres d’hôtes, les hébergements de charme, les gîtes ruraux et les campements.