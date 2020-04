Signature d’une convention entre le syndicat tunisien des médecins libéraux et Tobba.tn

Le Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux (STML) a signé, récemment, une convention avec la plateforme de télémédecine Tobba.tn.

” A travers cet accord qui comporte différents axes de partenariats, les STML et Tobba.tn entendent mettre en commun leurs efforts dans l’intérêt de la Tunisie, des patients et de la profession “, lit-on dans un communiqué publié lundi.

Tobba.tn avait annoncé préalablement le lancement d’un nouveau service de consultations gratuites en ligne dans le cadre de sa contribution à la stratégie nationale de lutte contre la propagation du coronavirus en Tunisie. Plusieurs médecins bénévoles y ont adhéré.

L’utilisation de la télémédecine et particulièrement les téléconsultations est encouragée dans tous les pays du monde qui agissent pour développer une stratégie de santé moderne et efficiente.

Le STML, conscient de la nécessité de démocratiser l’utilisation des téléconsultations particulièrement dans les circonstances actuelles, encourage les médecins libéraux à utiliser la plate-forme tunisienne Tobba.tn.

Ce rapprochement entre le Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux et Tobba.tn est motivé par l’importance de premier ordre qu’ils accordent tous les deux au professionnalisme et à la qualité des services de santé en Tunisie “, lit-on de même source.