Signature d’une convention entre l’OTDDPH et Humanité et Inclusion pour la promotion des droits des handicapés dans la région de Bizerte

Une convention de partenariat a été signée au cours de cette semaine entre l’organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées (OTDDPH) et l’organisation internationale Humanité et Inclusion pour promouvoir les droits des personnes handicapées dans la région de Bizerte et ce, dans le cadre de la phase II du projet Emploi et Handicap.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Yousri Mzati, président de l’OTDDPH a souligné que la convention cible environ 38 mille personnes porteuses de handicap dans la région de Bizerte et vise à faciliter leur intégration économique et professionnelle et à faire connaitre l’économie sociale et solidaire et les sociétés communautaires.

Il s’agit également, selon la même source, de mettre en œuvre la loi portant sur le recrutement des porteurs de handicap dans la fonction publique, d’encourager la création de projets personnels et de faire connaitre aux entreprises économiques les avantages fiscaux disponibles lors du recrutement des porteurs de handicap.

Mzati a ajouté qu’au cours des six prochains mois, la convention sera généralisée sur les autres régions du pays signalant qu’il existe actuellement près de 438 personnes détentrices de la carte d’handicapé en Tunisie et ce, selon les derniers chiffres du ministère des affaires sociales.