Signature d’une convention pour le financement des entreprise citoyennes

Une ligne de financement sera mise à la disposition de la Banque Tunisienne de Solidarité, BTS Bank pour le financement des entreprises citoyennes, en vertu d’une convention signée, mardi, à Tunis entre le ministère des Finances et la BTS.

Une autre convention a également été signée dans l’objectif de mettre à la disposition de la BTS, une ligne de financement pour l’octroi d’un nouveau type de crédit ne dépassant pas 5 mille dinars sans intérêt, et ce, pour le financement des activités dans tous les secteurs économiques.

L’objectif étant de renforcer l’inclusion financière des populations vulnérables et à revenu limité.

Ces conventions ont été signées, à l’issue d’une journée d’information intitulée » Un nouveau lancement pour les financements de la Banque Tunisienne de Solidarité « , organisée par le ministère des Finances.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi de finances pour l’année 2023 et relatives notamment à l’augmentation du plafond des crédits accordés par la « BTS Bank » aux très petites et petites entreprises et à la distribution du premier lot d’accords de financement à environ 30 entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), avec une enveloppe d’investissements d’environ 3 millions de dinars.

