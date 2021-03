Signature d’une convention pour l’élaboration d’un plan d’action de valorisation des périmètres irrigués

ne convention d’accompagnement technique visant l’élaboration d’un plan d’action pour la valorisation des périmètres irrigués et des produits agricoles a été signée, mardi, par le Directeur Général du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux au ministère de l’agriculture et le représentant du bureau d’études BRL Ingénierie (BRLi).

Cette signature qui a eu lieu en présence du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim, Mohamed Fadhel Kraïem et du représentant de la Banque mondiale, intervient dans le cadre du Projet d’intensification de l’agriculture irriguée en Tunisie(PIAIT), financé par la BM. Ce projet vise à réhabiliter et moderniser les infrastructures des zones irriguées et à soutenir les différentes étapes de production agricole ainsi que les étapes postproduction (commercialisation, stockage, transformation, exportation …) et les chaînes de valeur.

Le ministre de l’agriculture a, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance de cette convention qui favorisera l’élaboration d’un plan d’action participatif, visant le développement du rendement des zones irriguées dans les gouvernorats de Béja, Bizerte, Jendouba, et Siliana et la facilitation de la commercialisation des produits issus de ces zones.

Le ministre a par ailleurs, recommandé d’accorder, dans le cadre de ce projet, l’accompagnement nécessaire aux startups technologiques et à favoriser les solutions technologiques à même de résoudre les problèmes du secteur agricole.

Il a aussi appelé à respecter les délais de réalisation des projets programmés, afin de soutenir développement régional dans les gouvernorats ciblés.

Le Projet de l’Intensification de l’Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT) est financé par la Banque mondiale, moyennant une enveloppe de l’ordre de 140 millions de dollars, s’étale sur 5 ans (2019-2024).

Ce projet vise la réhabilitation de l’infrastructure physique, le renforcement de la capacité de gestion des services d’irrigation, l’appui à la valorisation de la production agricole et l’accès au marché dans des Périmètres publics irrigués (PPI) répartis particulièrement sur quatre Gouvernorats du nord-ouest de la Tunisie (Béja, Bizerte, Jendouba, et Siliana) avec des interventions ciblées dans deux zones côtières : Sfax et Nabeul.

Les bénéficiaires directs du projet sont estimés à près de 4 000 agriculteurs qui auront accès à des services nouveaux ou améliorés d’irrigation et de drainage et recevront de l’assistance technique pour l’intensification agricole et l’accès aux marchés.

Il s’agit de petits et moyens agriculteurs et d’entreprises agricoles (qui louent des terres publiques) ainsi que des SMVDA, des SMSA et toutes autres entreprises situées dans le périmètre d’influence du projet. Le projet profitera également à plusieurs communautés rurales situées dans les zones d’influences des activités programmées (population défavorisée, groupes de jeunes, diplômés chômeurs, femmes) à travers une approche inclusive visant l’amélioration de leurs modes et moyens d’existence.