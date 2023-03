Sihem Ben Sedrine interdite de voyager

Le juge d’instruction du 6e bureau auprès du pôle judiciaire économique et financier m’a convoquée le jeudi 2 mars 2023, pour me signifier une mesure d’interdiction de quitter le territoire, dans l’affaire de la prétendue « falsification du rapport » de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), ouverte en février 2021, a annoncé Sihem Ben Sedrine dans un post publié sur sa page officielle.

» Il m’a également notifié mon inculpation pour « s’être procuré des avantages injustifiés », « causé des préjudices à l’Etat » et « falsification », en vertu des articles 96, 98, 172, 175, 176, 177, accédant à une demande du parquet en date du 20 février 2023.

Des mesures déjà annoncées le 17 février 2023, par la chroniqueuse Wafa Chadli, réputée proche de la ministre de la Justice.

Plusieurs membres du conseil de l’IVD, ainsi que certains fonctionnaires ont également été soumis ces derniers jours, à de longues heures d’interrogatoires policiers dans les locaux de la Brigade économique à El Aouina, au sujet de la même affaire, sans pouvoir bénéficier de l’assistance de leurs avocats, en raison de leur statut de témoins.