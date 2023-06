Sihem Nemsia : L’Etat prépare un important programme de réformes

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a souligné, jeudi, que l’Etat prépare un important programme de réformes, et un projet d’envergure visant l’impulsion de l’investissement en Tunisie.

Dans ce cadre, elle a fait savoir que plusieurs projets de loi seront soumis, dans les prochains jours, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Nemsia a indiqué, lors d’une plénière à l’ARP, en outre, que le gouvernement fait face à de grandes pressions, l’incitant à recourir à l’emprunt, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, afin d’honorer ses engagements, relatifs à la masse salariale, aux transferts sociaux au profit des catégories vulnérables, et à l’importation des carburants et produits de base dont le pays a besoin.

A cela s’ajoute, a-t-elle rappelé, les facteurs externes, notamment le conflit russo-ukrainien, qui a pesé lourdement sur les équilibres financiers de l’Etat en 2022, à la lumière de la hausse des prix à l’importation des carburants, de céréales, des huiles, de sucre.

La ministre a rappelé que la dette de l’Etat s’est élevée à environ 115 milliards de dinars à fin 2022, ce qui représente 79,9% du produit intérieur brut. Toutefois, elle a fait état d’une hausse des ressources propres de l’Etat de 22%, durant l’exercice 2022, grâce à l’amélioration des recettes fiscales.

Selon Nemsia, la réduction de l’endettement est tributaire de la relance de la croissance économique, de la lutte contre la corruption et de la consécration de la culture du travail.

- Publicité-