S’il est élu, Biden organisera en Tunisie le premier Sommet mondial sur la démocratie , Coronavirus: Le S.O.S de Nissaf Ben Alaya

Promesses électorales de Saied : La portion congrue ! Le président de l’Organisation I Watch, Achraf Aouadi, a déclaré que le président de la République, Kais Saied, » n’a réalisé que 9% de ses promesses électorales. Un bilan faible […]

Sidi Bouzid-covid19: un décès et 23 nouvelles contaminations Le gouvernorat de Sidi Bouzid a enregistré, lundi, un décès et 23 nouvelles contaminations au covid19. Ainsi le nombre de morts et de contaminés liés au coronavirus dans la région […]