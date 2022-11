Siliana: 183 infractions économiques relevées durant le mois d’octobre

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Siliana ont relevé durant le mois d’octobre dernier 183 infractions économiques à l’issue de 2518 visites d’inspection, selon le directeur régional du commerce Kais Yazidi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Yazidi a indiqué que les infractions concernent essentiellement les secteurs des produits alimentaires (66 infractions), des fruits et légumes (63 infractions) et des œufs et des volailles (21 infractions).

Au cours des visites d’inspection, les équipes de contrôle économique ont saisi 54 litres de l’huile subventionnée, 1340 paquets de cigarettes et 3 tonnes de farine.