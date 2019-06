Siliana : 2 ha incendiés

Les agents de la protection civile ont réussi, mercredi, à maitriser l’incendie qui s’est déclenché dans un champ près de la localité d’Ennakhla (délégation de Siliana-sud).

Le feu a ravagé 1 ha de blé dur, 40 oliviers, 1,25 ha d’herbes sèches et une maison abandonnée, a indiqué une source de la protection civile.

Quatre camions-citernes de protection civile, un camion appartenant à la direction des forêts et trois tracteurs fournis par les agriculteurs de la région ont été mobilisés pour circonscrire l’incendie et empêcher la propagation du feu aux maisons voisines.

La même source a précisé que les causes de l’incendie sont toujours inconnues.