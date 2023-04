Siliana: 300 mille dinars mobilisés pour le progarmme d’autonomisation économique pour l’année 2023

Dans le gouvernorat de Siliana, l’enveloppe consacrée au programme d’autonomisation économique pour l’année 2023 a atteint 300 mille dinars.

Prés de 200 mille dinars consacrés à la première tranche du programme, seront destinés aux familles à situation spéciale, 100 mille dinars financera la 2ème tranche destinée à l’autonomisation économiques des mères d’élèves menacés de rupture scolaire, précise la commissaire régionale de la famille, de la femme de l’enfance et des personnes âgées Aida Ben Nasr.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a précisé que les délégations de Makthar et Sidi Bourouis ont été choisies en tant que régions d’intervention pour la première tranche du projet. Cette tranche cible 16 familles dans la délégation de Makthar et 17 autres à Sidi Bourouis.

La commission régionale mise en place à cet effet, a choisi la délégation de Rouhia qui a le taux de pauvreté le plus haut de la région pour réaliser le programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacés de rupture scolaire. Dans le cadre de ce programme, 24 mères bénéficieront d’un financement pour la réalisation de projets d’élevage

- Publicité-