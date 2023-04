Siliana : 373 infractions économiques relevées

-Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Siliana ont relevé 373 infractions économiques à l’issue de 3555 visites d’inspection dans les différentes délégations du gouvernorat durant la période allant du 1 er mois du Ramadan jusqu’au 19 du mois.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional du commerce à Siliana Kais Yazidi a indiqué que les opérations de contrôle ont permis la saisie de produits subventionnés et autres produits impropres à la consommation.

Selon la même source, le nombre des infractions ont augmenté de 43,46% par rapport à la même période de l’année précédente.

Il a par ailleurs souligné que la campagne de contrôle nocturne entamé vendredi dernier et qui concerne essentiellement les commerces de prêt à porter et des chaussures ainsi que les pâtisseries et les vendeurs des jeux d’enfants a révélé jusqu’à maintenant17 infractions.

