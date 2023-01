Siliana: 50% de taux d’avancement du « Ensemble pour une gestion intégrée et durable des déchets »

Le projet tuniso-allemand, « Ensemble pour une gestion intégrée et durable des déchets », financé par les autorités fédérales de la Bavière en Allemagne, a atteint un taux d’avancement de 50%, a indiqué mardi, Aymen Bedhiafi, directeur régional de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

Lors d’une séance de travail tenue, mardi, entre les deux parties, le responsable a souligné que le projet, initié en 2018 dans le cadre d’un accord de coopération signé entre les autorités bavaroises et l’ANGED, se prolonge jusqu’à 2024.

Le projet vise la mise en place de centres intelligents de tri et de transfert des déchets ménagers dans les communes de Siliana, Tabarka et Douar Hicher, ainsi que la l’instauration de 8 points écologiques de tri sélectif des déchets recyclables et valorisables dans les trois municipalités en question, a précisé Bedhiafi.

Il s’agit également de la création de deux stations de compostage des déchets organiques à Siliana et Tabarka, outre la réhabilitation du centre de collecte et de valorisation des déchets électroniques et électriques à Borj Chakir dans le gouvernorat de Manouba, a-t-il fait savoir.