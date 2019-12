Siliana : Bientôt entrée en service de projets de santé

Trois nouveaux projets dans le domaine de santé entreront en exploitation en début de l’année prochaine au gouvernorat de Siliana, a indiqué le directeur régional de la santé à Siliana Kamel Ajmi.

Le premier projet, dont les travaux ont démarré en 2018, porte sur l’extension du service des consultations externes à l’hôpital régional de Siliana.

Le second projet, dont les travaux ont commencé en 2015, consiste en la construction d’une salle de chirurgie obstétrique au service de maternité de l’hôpital, moyennant une enveloppe de plus de 8 MD.

Le troisième projet, dont les travaux sont en cours depuis aout 2019, concerne l’aménagement des voies, des réseaux et des bâtiments au niveau de l’hôpital, pour un cout de 4 millions de dinars.