Siliana-Covid19: Confinement général prolongé et apparition du variant indien

Le comité régional de lutte contre les catastrophes a annoncé le prolongement du confinement général décrété dans le gouvernorat de Siliana pour une semaine renouvelable et ceci à partir de lundi 28 juin 2021.

Le gouverneur de Siliana, Abdelrazek Dkhil a fait savoir que le couvre –feu de 20h à 5h du matin se poursuit durant cette semaine en précisant que les mesures prises excluent les secteurs vitaux ainsi que ceux qui passent les concours nationaux et les examens.

Ces mesures concernent l’interdiction des déplacements en dehors des frontières du gouvernorat, l’interdiction des cérémonies et des manifestations en plus de la fermeture des souks, cafés, restaurants, et hammams.

Par ailleurs, 2 cas de contamination par le variant indien ont été détectés dans la région, a indiqué à l’agence TAP, le directeur régional de la santé à Siliana, Adel Hadadi.

Selon la même source, le gouvernorat de Siliana a enregistré 5 décès des suites de covid-19 durant les dernières 24 heures dont un enfant âgé de 11 ans souffrant de maladies chroniques.