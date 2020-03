Siliana : Création d’une unité de collecte des données à l’hôpital régional

La commission régionale de lutte contre les catastrophes, à Siliana, a décidé, lundi, de créer, à l’hôpital régional, une unité de collecte des données relatives au Covid-19, couvrant tout le gouvernorat.

Cette unité se chargera d’établir le contact avec les personnes en provenance des foyers d’endémie, fait savoir à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Mohamed Ferjaoui. Elle rassemblera, en parallèle, toutes les informations à l’échelle centrale, régionale et locale en relation avec l’épidémie.

L’unité, groupant des représentants des autorités locales, de la santé, de la police et de la garde nationale, devra faciliter l’élaboration de la liste des personnes placées en auto-isolement et l’identification de celles qui refusent de s’y soumettre.

Le gouverneur de Siliana, Abderrazak Dekhil, s’est rendu, lundi soir, à l’hôpital régional, à l’occasion de l’installation de cette unité de collecte des données. Il était en compagnie des cadres de la sûreté, de représentants de la direction de la santé, ainsi que des députés de la région.