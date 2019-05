Siliana : Démarrage du projet d’alimentation au gaz naturel

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani a donné jeudi, le coup d’envoi au projet de raccordement du gouvernorat de Siliana au réseau du gaz naturel.

Le ministre a déclaré à la correspondante de l’Agence TAP, dans la région, que ce projet, d’un coût de 50 millions de dinars sera généralisé, au mois d’octobre 2020, à plusieurs délégations, dans le gouvernorat de Siliana, région très froide en hiver. Ce projet concernera, en 2022, tout le gouvernorat de Siliana (230 mille habitants).

Feriani a assuré que ce projet impactera positivement, le mode de vie des habitants dans la région et les entreprises industrielles. Il favorisera l’attraction des investisseurs et la relance de la croissance dans la région, notamment avec l’avancement des travaux de l’autoroute Tunis-Siliana et la position stratégique du gouvernorat qui relie trois districts.

Pour sa part, le chef de projet du gaz naturel du Nord-Ouest, Mohamed Riadh Hlel a relevé que le coût de ce projet pour les 4 gouvernorats du Nord-Ouest (Siliana, Béja, Jendouba et le kef), s’élève à 100 millions de dinars.

Et de poursuivre que le projet commencera par le raccordement de la région de Mornaguia à Medjez El Bab, par un pipeline de 24 pouces puis de Medjez El Bab à Béja, par un pipeline de 20 pouces, et ensuite de Béja à Dahmani, par un pipeline de 350 mm, d’une longueur totale de 190 km.

Il a souligné que des pipelines secondaires vont alimenter 19 zones municipales et délégations des 4 gouvernorats du Nord-Ouest .

Le chef du projet a ajouté que le gazoduc qui est entré en activité aujourd’hui, va alimenter en gaz naturel, les délégations de Krib, Gâafour, du gouvernorat de Silana et la délégation de Teboursouk du gouvernorat de Béja.

Concernant l’exploitation du gaz naturel, Hlel a fait savoir que dans une première étape, l’approvisionnement va toucher en octobre 2020 les délégations de Medjez El Bab, Testour, Gobellat, Téboursouk ( gouvernorat de Béja), et Bouarada , Gaafour, Krib (Gouvernorat de Siliana) alors que dans une deuxième étape (à partir d’avril 2021), il concernera Béja, Maâgoula, Jendouba, Le Kef, Tabarka, Aïn Drahem et Nefza.