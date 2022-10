Siliana : espace associatif pour promouvoir le leadership chez les jeunes

L’association de développement de la communication (ADECO),soutenue financièrement par Expertise France, a ouvert à Siliana, le premier espace de travail en commun avec séjour complet.

L’action entre dans le cadre d’une initiative tendant à créer au profit des jeunes des deux sexes de Siliana, un espace de contact et de travail en commun de manière à favoriser la communication et le développement social. Dans une deuxième étape, l’action vise à former et à accompagner 15 jeunes garçons et filles pour lancer des projets de développement propres.

Depuis sa création en 2015, l’ADECO multiplie les actions en vue de promouvoir le leadership chez les jeunes à titre de contribution de sa part à l’effort général tendant à encourager leur intégration sociale et à les prémunir contre les comportements à risques.