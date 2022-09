Siliana: La SRT Siliana renforce son parc avec la réception de 6 nouveaux bus climatisés

La Société Régionale de Transport de Siliana (SRT Siliana) a réceptionné 6 nouveaux bus climatisés sur un total de 9 bus, dans le cadre du renforcement de son parc et de l’amélioration de ses services auprès des citoyens de la région.

A ce sujet, la représentante légale de la société, Asmaa Majri, a déclaré, samedi, à la TAP que ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une commande d’achat au titre de l’année 2020 moyennant une enveloppe total de 4,5 millions de dinars.

Ces nouveaux bus contribueront à alléger la pression sur la région et à l’ouverture de nouvelles lignes qui constituaient une demande urgente des usagers, notamment Siliana/Kairouan, Siliana/Nabeul, Siliana/Monastir via Sousse a souligné la responsable en annonçant que ces nouvelles lignes démarreront les navettes à partir de dimanche 4 septembre 2022.

- Publicité-