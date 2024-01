Siliana: Le taux d’avancement de la cueillette des olives est de 99%

La cueillette des olives dans le gouvernorat de Siliana entamée, en novembre 2023, a atteint un taux d’avancement de 99%, ce qui a permis de réaliser jusqu’à présent une récolte d’environ 14 mille 100 tonnes d’olives.

Les estimations des st?uctures agricoles régionales tablaient sur une production de 14 mille 287 tonnes d’olives, soit l’équivalent de 3925 tonnes d’huile d’olive, a souligné Khaled Baderddine, chef de service au commissariat égional au développement agricole à Siliana.

Badereddine a indiqué, à l’Agence TAP, qu’une quantité de 12 mille 940 tonnes a été transformée dans 21 huileries.

» Le prix de vente des olives varie entre 3 et 5 dinars le kilo et le prix de vente de l’huile d’olive oscille entre 22 et 25 dinars le litre « , a ajouté la même source.

S’agissant des principaux problèmes du secteur dans la région, figurent notamment l’absence de décharge ou dépotoir de margine à Siliana sud et Bourouis, le déversement anarchique de margine et le manque de pluies.