Siliana : Les chutes de neige provoquent le blocage de certains passages routiers

Les chutes de neige enregistrées samedi dans le gouvernorat de Siliana ont causé l’interruption du trafic routier sur un certain nombre de routes dans la région.

Des sources concordantes de la garde nationale ont indiqué à l’Agence TAP que la route nationale N °4 au niveau de Seddine et Sidi Mansour et la route N° 77 reliant Ellouza à la délégation de Kesra ont été bloquées à cause des intempéries.

Face à ces conditions climatiques, le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles à Siliana a appelé les usagers de la route dans la région à la vigilance maximale.