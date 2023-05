Siliana: Les travaux de la création d’un stade de quartier et d’une zone verte à El Krib finalisés

Les travaux de la création d’un stade de quartier et le réaménagement d’une zone verte dans la localité de Doukhania de la délégation d’El Krib (Gouvernorat de Siliana) et ceci dans le cadre du programme Pact financé par la coopération suisse.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice du projet Jalila Boukari a mis l’accent sur le caractère participatif du projet municipal après avoir été sélectionné et suivi par les citoyens eux-mêmes ajoutant que les travaux ont duré une année moyennant une enveloppe de 500 mille dinars.

Dans le même contexte, le SG de la municipalité d’El Krib Mekki Jbali a fait savoir que les travaux d’embellissement de l’entrée de la ville située à la cité Ennasar (un petit théâtre, un espace de patinage et espace vert) ont été finalisés moyennant une enveloppe de 310 mille dinars.

