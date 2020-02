Siliana : Présentation du projet “Smart municipalité”

Un atelier de sensibilisation a été organisé, samedi, au siège de la municipalité de Siliana, au profit des composantes de la société civile, pour présenter le projet de ‘’Smart municipalité’’.

Ce projet entrera en service, au mois de mars prochain, annonce, à l’agence TAP, le maire de la ville, Abdelhamid Akermi Hammami.

‘’Des étudiants de l’institut supérieur des études technologiques ont contribué à la réalisation de cette application, en collaboration avec l’Agence de coopération allemande et des représentants de la société civile,’’ souligne-t-il.

La municipalité a adhéré, depuis une année, au système des smart municipalités.

Des sessions de formations seront organisées, au cours des prochains jours, à l’intention d’une vingtaine de 20 jeunes qui seront chargés de la campagne d’information des habitants et des directions régionales sur cette nouvelle application.

Selon Marwen Hosni, membre de l’équipe de Smart municipalité, ce projet vise l’amélioration de la relation entre le citoyen et la municipalité, à travers la communication, en toute transparence.

Cette application comprend des services d’information sur tout ce qui est en relation avec les services municipaux (propreté, éclairage public, routes, renseignement).

Selon la même source, elle permet, également, la réservation d’un ticket service à distance pour l’extraction de documents et le suivi des projets d’investissements, ainsi que l’alerte sur le passage des camions-poubelles.