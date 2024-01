Siliana-SUMUD : Soutien financier allant de 5 à 80 mille dinars aux privées

Le projet » SUMUD « , financé par l’Agence italienne de coopération et qui vise à développer les capacités des entreprises privées, permettra à ces entreprises de bénéficier d’un soutien financier allant de 5 mille à 80 mille dinars, a indiqué à l’Agence TAP, Khaled Nsiri, coordinateur de la fondation italienne « AVSI ».

Mis en œuvre par un ensemble d’associations italiennes, le projet en question aspire à la prise en charge d’un certain nombre d’entreprises en proie à des difficultés conjoncturelles, actives dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat et de l’agriculture dans les gouvernorats de Siliana, Sfax, Mahdia et Tozeur.

A cet égard, 25 entreprises dans le gouvernorat de Siliana seront sélectionnées pour bénéficier des modalités du projet, et ce, à la faveur de deux appels d’offres, a souligné Nsiri, notant que le premier appel d’offres a déjà été lancé alors que le second sera annoncé au cours de l’année 2024.