Siliana: prolongation d’une semaine du confinement sanitaire général

Le comité régional de lutte contre les catastrophes à Siliana a décidé, dimanche, de prolonger d’une semaine le confinement sanitaire général dans tout le gouvernorat, et ce, à partir de demain lundi.Dans une déclaration à la TAP, le gouverneur de Siliana et président du comité, Abderazek Dekhil a indiqué que la décision relative à la fermeture des souks hebdomadaires et des marchés à bétail reste en vigueur, précisant, néanmoins, que les points de vente des moutons de sacrifice seront exceptionnellement ouverts mais soumis au protocole sanitaire.Selon lui, le couvre-feu fixé de 20h à 5h du matin sera maintenu, ajoutant que tous les commerces resteront fermés à l’exception des épiceries. Les manifestations, les rassemblements et les fêtes sont strictement interdits, a-t-il encore souligné.Le gouvernorat de Siliana a enregistré, samedi, huit cas de décès de Covid-19 et 166 nouvelles contaminations.

- Publicité-