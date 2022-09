Siliana: Séance de travail sur les préparatifs pour la nouvelle saison agricole

Une séance de travail s’est tenue, mardi, au siège du gouvernorat de Siliana et consacrée à l’évaluation de la saison agricole écoulée et l’examen des préparatifs pour la saison agricole 2022-2023.

Au cours de cette réunion, le gouverneur de Siliana, Walid Abbasi a appelé à oeuvrer pour répondre aux besoins de la région en quantités suffisantes d’engrais et de semences, soulignant la nécessité d’assurer le suivi de l’approvisionnement du marché et de resserrer le contrôle sur les circuits de distribution. De son côté, le commissaire régional au développement agricole à Siliana, Moncef Harmi a indiqué à l’Agence TAP, que 870 mille quintaux de céréales parmi une récolte de 2,5 millions de quintaux ont été collectés, notant que les différents intervenants du secteur ont entamé les préparatifs pour assurer les meilleures conditions au démarrage de la nouvelle saison agricole, bien qu’un manque flagrant en eau d’irrigation est constaté au niveau des barrages de la région. Pour sa part, le membre du bureau exécutif chargé du développement durable à l’Union tunisienne de l’agriculture, Hamadi Boubakri a souligné que les agriculteurs locaux ont exprimé leur inquiétude quant au risque d’une pénurie d’engrais sur le marché, exhortant les autorités de tutelle à approvisionner la région en quantités suffisantes de matières fertilisantes et en maintenir les tarifs de ceux de la saison dernière.