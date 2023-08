Siliana : Une série d’interventions dans les établissements éducatifs en prévision de la rentrée scolaire

-Le commissariat régional de l’éducation à Siliana, a approuvé une série d’interventions dans un certain nombre d’établissement éducatifs en préparation de la prochaine rentrée scolaire, a indiqué, lundi à a TAP, le secrétaire général du commissariat de l’éducation à Siliana, Nabil Bargaoui.

Ces interventions concernent l’acquisition d’équipements destinés aux établissements scolaires, outre des travaux de maintenance des salles de classe et des foyers universitaires, à Bargou, Siliana et Errouhia, a fait savoir Bargaoui.

Dans ce même contexte, le commissariat a assuré des interventions dans les sanitaires de cinq établissements scolaires de la région, en collaboration avec l’Unicef, a fait savoir la source.

- Publicité-