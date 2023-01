Siliana-Vague de froid : Coup d’envoi de la distribution des aides au profit des familles nécessiteuses

Les autorités régionales et représentants du comité local de lutte contre les catastrophes naturelles ont effectué, vendredi, des visites d’inspection des différentes infrastructures de la délégation de Makther dans le cadre des préparatifs pour affronter la vague de froid actuelle

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président du comité de lutte contre les catastrophes naturelles et le gouverneur de Siliana Walid Abbassi a indiqué que le coup d’envoi pour la distribution des aides alimentaires pour les familles nécessiteuses a été donné, soulignant que les différentes équipes du comité sont mobilisées pour affronter les intempéries.

De son côté, le directeur régional du commerce à Siliana, Kais Yazidi a mentionné que 5 mille bouteilles de gaz ont été distribuées durant les dernières 24h dans les différentes délégations du gouvernorat de Silina ajoutant que la même quantité sera acheminée aujourd’hui samedi.

S’agissant des produits alimentaires de base, tous les aliments sont disponibles dont la farine la semoule et le sucre excepté le lait et le café, a-t-il précisé.

- Publicité-