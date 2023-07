Simplification de la procédure relative à la formation professionnelle à l’étranger

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) publie vendredi, un circulaire aux Intermédiaires agrées n° 2023-03, du 30 juin 2023, portant sur le transfert au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l’étranger. L’objectif est de simplifier la procédure de domiciliation de dossiers à titre de formation professionnelle à l’étranger auprès des Intermédiaires Agréés.

Ainsi, » à compter du 30 juin 2023, les attestations relatives au bénéfice ou pas d’une bourse sont désormais remplacées par une déclaration sur l’honneur certifiant que le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un autre dossier de transfert au titre de la période de formation concernée. En outre, l’attestation de non-objection à poursuivre une formation professionnelle à l’étranger a été supprimée « , a précisé la BCT, dans un communiqué, publié, à cette occasion, sur son site web.Les autres conditions, comme stipulées dans la circulaire n°2007-09 du 12/04/2007, restent inchangées.La BCT a fait savoir, aussi, que » dorénavant il est permis de régler les frais d’inscription et de formation au profit d’entités dûment mandatées par les établissements de formation étrangers « . » Cette décision donne suite à celle du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de supprimer l’attestation de non-objection à poursuivre une formation professionnelle à l’étranger et de l’attestation de non-boursier (certifiant que la personne désirant poursuivre une formation à l’étranger n’est pas bénéficiaire de bourse) ou en cas de bénéfice d’une bourse, une attestation précisant son montant « .

- Publicité-