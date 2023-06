SIRCLES a formé 286 stagiaires à la gestion des biodéchets  

Le programme de formation SIRCLES sur les compétences en économie circulaire a permis à 286 stagiaires de Tunisie, de Jordanie, du Liban, d’Espagne, d’Italie et de Palestine de se former à la gestion des biodéchets et aux pratiques de l’économie circulaire. Ces programmes de formation se sont concentrés sur les compétences essentielles en matière d’économie circulaire et de gestion des biodéchets, ainsi que sur l’entrepreneuriat vert et social.

D’après les enquêtes menées à la fin du programme de formation, les commentaires positifs des stagiaires indiquent un développement personnel et professionnel significatif résultant de la formation. Les résultats de la formation SIRCLES sont tout aussi impressionnants. Les stagiaires ont exprimé leur satisfaction quant à l’acquisition de compétences pour les emplois verts (96%) et une croyance accrue dans la valeur des pratiques de l’économie circulaire pour le développement durable (98%).

Parmi ces 286 stagiaires, 166 ont été employés par les projets pilotes dans les pays partenaires. La Fondation Education et Travail en Catalogne a employé 11 personnes, tandis que NTUA et Organization Earth en Grèce ont employé 18 personnes. La Maison de l’eau et de l’environnement en Palestine employait 17 travailleurs, tandis qu’EDAMA en Jordanie en employait 8. La Fondation René Moawad au Liban employait 25 travailleurs, Tunisie Eco-Tourisme en Tunisie employait le plus grand nombre de travailleurs avec 80, et enfin CIC Consorzio Italiano Compostatori en Italie employait 7 travailleurs. Ces travailleurs ont mis en pratique dans leur nouvel emploi ce qu’ils avaient appris lors des sessions de formation.

Le projet SIRCLES a eu un impact substantiel sur les stagiaires en les dotant de compétences précieuses pour le marché de l’emploi vert et en leur inculquant une compréhension plus profonde des pratiques de l’économie circulaire. En outre, le projet a favorisé un sentiment d’autonomisation, d’appartenance et d’acceptation sociale accrue parmi les participants. Grâce aux connaissances et aux compétences acquises, ces stagiaires sont désormais mieux placés pour contribuer à une société plus durable et plus respectueuse de l’environnement.