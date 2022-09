Sisal remporte l’appel d’offres de services complets de jeux en Tunisie

La nouvelle unité Sisal Italia de Flutter Entertainment a obtenu la gestion exclusive des jeux en Tunisie, attribuée par la société nationale des paris sportifs, Promosport.

Sisal développera et gérera un » portefeuille complet de produits » en Tunisie, comprenant la fourniture de paris sportifs, de jeux en ligne, de loteries instantanées et de jeux de chiffres (tirages de loterie).

La licence de Promosport couvrira une période initiale de 10 ans et permettra la gestion de tous les produits de paris et de jeux à travers les points de vente au détail et les canaux en ligne dans tout le pays.

« Le fait de remporter l’appel d’offres en Tunisie est une réussite importante pour Sisal », a déclaré Marco Caccavale, directeur général de Sisal International.

« Non seulement il met en évidence notre expertise en matière de loterie et notre leadership au niveau local et international, mais il démontre l’exécution par rapport à notre ambition stratégique d’entrer dans des régions qui ont des opportunités de croissance considérables et des perspectives de développement dans le futur. »

Survenant quelques mois seulement après l’acquisition de la société italienne par Flutter Entertainment, l’appel d’offres tunisien – qualifié d' »étape importante » – élargit la portée des opérations du groupe de jeux FTSE100 en Europe et en Afrique du Nord.

Tout en renforçant la position de Flutter, ce développement marque une nouvelle étape dans la » stratégie d’internationalisation » de Sisal, en s’appuyant sur les entrées antérieures de Flutter sur d’autres marchés méditerranéens.

Il s’agit notamment d’une licence de loterie au Maroc obtenue en janvier 2019, d’une licence en ligne en Espagne obtenue en juillet 2019 et d’une autre licence de gestion de loterie accordée en Turquie en août 2020.