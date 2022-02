Sisi réitère à Bouden le soutien de l’Égypte aux efforts de la Tunisie pour « protéger l’État et parvenir à la stabilité »

Le président Abdel Fattah El-Sisi a réitéré vendredi le soutien de l’Egypte aux dirigeants et au gouvernement tunisiens dans l’adoption de toutes les mesures visant à préserver l’Etat tunisien et à atteindre la stabilité.

Sisi a fait ces remarques lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, en marge du sommet « One Ocean » dans la ville portuaire française de Brest, selon un communiqué du porte-parole présidentiel égyptien.

Au cours de la réunion, Sisi a souligné la confiance de l’Égypte dans la « capacité de l’autorité tunisienne sous la direction du président Kais Saied à franchir l’étape délicate actuelle vers un avenir qui répond aux aspirations du peuple tunisien frère ».

Bouden a, pour sa part, souligné la volonté de la partie tunisienne de poursuivre le rythme des consultations et de la coordination périodiques et intenses entre les deux pays frères sur les questions régionales d’intérêt commun face aux différents défis auxquels la région est confrontée actuellement.

Elle a exprimé son appréciation des efforts de l’Égypte en faveur de la question tunisienne et de son rôle vital dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre l’Égypte et la Tunisie à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la facilitation du mouvement des échanges commerciaux et l’augmentation du volume des inter-investissements.

Sisi et Bouden ont également échangé leurs visions sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment l’évolution de la situation en Libye.

A cet égard, ils sont convenus d’intensifier la coordination conjointe pour soutenir tous les efforts visant la stabilité, l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye et la préservation des institutions nationales libyennes, selon le communiqué du porte-parole présidentiel égyptien.