Sissi assure Bouden du soutien «total» de l’Egypte à la Tunisie

Le président égyptien Abdel Fattah Sissi a affirmé le soutien total de son pays à la Tunisie et aux efforts déployés par son président Kais Saied et le nouveau gouvernement pour assurer la stabilité et le développement.

- Publicité-

Lors d’une rencontre vendredi avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden à Paris en marge de la conférence internationale sur la Libye à Paris, il a affirmé la volonté de l’Egypte de fournir toutes les capacités possibles à la partie tunisienne et de développer les relations bilatérales, a déclaré le porte-parole présidentiel Bassam Radi dans un communiqué.

Bouden, pour sa part, a salué les efforts de soutien de l’Égypte aux affaires tunisiennes et le rôle pivot de l’Égypte dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans son environnement arabe et africain.

Les deux parties ont souligné la volonté politique commune et le désir conjoint de renforcer les cadres de coopération entre l’Egypte et la Tunisie et d’améliorer les canaux de communication communs, en particulier aux niveaux politique et sécuritaire.

Les deux parties ont également affirmé leur volonté de coopérer en matière d’échange d’informations pour lutter contre le terrorisme et les pensées extrémistes, qui constituent une menace pour toute la région.

Sissi et Bouden ont également discuté d’un certain nombre de questions régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye.

Ils ont convenu de la nécessité de renforcer les cadres de coordination égypto-tunisiens, étant donné que les deux pays ont des frontières communes avec la Libye et que la Tunisie est un membre actuel du Conseil de sécurité des Nations unies.

Sissi a exprimé son appréciation pour le soutien de la Tunisie à la position de l’Egypte appelant à la conclusion d’un accord global juridiquement contraignant sur le remplissage et l’exploitation du barrage de la Grande Renaissance éthiopienne. Cela a été reflété dans la déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité à cet égard.