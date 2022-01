Sissi et le ministre algérien des AE conviennent de maintenir leur soutien à Kais Saied

Le président égyptien Abdel-Fattah Sissi et le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra ont convenu lundi de continuer à soutenir le président de la République, Kais Saied et les mesures qu’il a prises pour faire face à la situation dans le pays, rapporte Al-Ahram online .

Ils ont déclaré, lors d’une audience au Caire, que la région arabe soutient les mesures de Saied et ses efforts pour « assurer la stabilité » dans le pays, a déclaré le porte-parole présidentiel Bassam Rady dans un communiqué.

El-Sisi et Lamamra ont également discuté de la situation en Libye, s’accordant sur l’importance de réaliser la stabilité et la sécurité et de préserver la souveraineté et l’unité de la Libye et de ses institutions nationales pour mettre fin à la présence de troupes étrangères et de mercenaires en Libye.

Le ministre algérien des affaires étrangères a remis à El-Sisi une lettre de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, appelant à davantage de coordination et de consultations pour faire face aux multiples défis dans la région.