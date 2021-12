Sit-in des agents de « Tunisie Engineering et Construction Industrielle »

Un sit-in a été organisé aujourd’hui, par les agents et cadres de la société » Tunisie Engineering et Construction Industrielle » (TECI) devant le siège du ministère de l’Industrie.

Trois mois sans salaires, ni tickets restaurants et privés de la couverture sociale depuis le mois de janvier, les protestataires ont Revendiqué leurs droits et ont révélé que leur société n’a pas honoré ses engagements envers l’Etat.

En effet, le secrétaire général du syndicat Chaker Adli a affirmé, lors d’une déclaration de presse, que les personnes présentes sur le lieu réclament des solutions urgentes.

Il a aussi décrit la situation sociale des agents et des cadres de la société par difficile soulignant que certains d’entre eux souffrent de maladies chroniques et étaient incapables de recevoir les soins nécessaires. De plus, certains d’entre eux ont vendu leurs véhicules pour pouvoir faire face à leurs charges, selon lui.

« Nous lançons un appel au président de la République Kais Saied à intervenir pour trouver des solutions à notre crise », a t-il dit menaçant d’escalade.