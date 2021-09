Sit-in ouvert chez Tunisie Telecom

La fédération nationale du groupe Tunisie Télécom, affiliée à l’Union générale tunisienne du travail, a annoncé aujourd’hui, lundi, avoir tenu un sit-in ouvert au siège de l’entreprise, en exécution de la décision du comité administratif qui s’était tenue le 2 septembre 2021.

Il a été mentionné dans un communiqué de la fédération, que parmi les raisons de la grève figuraient des projets qualifiés selon eux par subversifs, visant à désintégrer l’institution, à frapper sa vocation publique, à nuire aux intérêts de l’État, et à en faire un terrain fertile pour la corruption financière.

Le communiqué a fait référence à la suppression du droit syndical dans le secteur en restreignant les syndicalistes et en les empêchant d’accomplir leur devoir de défendre leurs institutions et leurs perspectives, en plus de les menacer de retenir les salaires des employés ce qui vise à mettre à genoux les agents de l’entreprise. Le communiqué a indiqué également qu’une augmentation de salaire de certains responsables, allant de 300 à 800 dinars, ainsi que la privation de certains salariés de l’entreprise de leur droit à l’intégration et à l’augmentation pour les années 2017, 2018 et 2019, étaient parmi les motifs de la grève