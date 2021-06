Situation épidémique alarmante à Zaghouan et un confinement général s’impose

Un confinement général sera imposé dans le gouvernorat de Zaghouan, en plus des gouvernorats de Kairouan et de Siliana, conformément à la décision du gouvernement, a indiqué dimanche, Salah Mtiraoui, gouverneur de Zaghoun. La situation épidémique est alarmante avec une propagation accélérée du coronavirus, du nombre de décès ainsi qu’un taux élevé des tests positifs et des cas confirmés qui ont dépassé 400 pour chaque 100 mille habitants, a expliqué la même source.

Les concertations sont en cours avec les différentes parties intervenantes sur les plans central et régional afin de garantir une meilleure application de cette décision selon le décret 9 de l’année 2020. Cette mesure sera soumise devant le comité régional de lutte contre covid-19 lors d’une réunion prévue lundi 22 juin au siège du gouvernorat avec la présence de la directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.