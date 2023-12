Situation toujours catastrophique à Gaza, une résolution de l’ONU exige plus d’aide

Bombardements et opérations au sol de l’armée israélienne contre le Hamas palestinien se sont poursuivis vendredi dans le bande de Gaza, où la situation humanitaire demeure catastrophique, le Conseil de sécurité de l’ONU exigeant l’acheminement « à grande échelle » d’aide humanitaire dans le territoire assiégé.

Adoptée après des négociations acharnées, et après plusieurs reports du vote pour éviter un véto américain, cette résolution « exige de toutes les parties qu’elles autorisent et facilitent l’acheminement immédiat, sûr et sans entrave d’une aide humanitaire à grande échelle » à Gaza.

Le texte demande aussi de « prendre de toute urgence » des mesures à cet égard pour « créer les conditions d’une cessation durable des hostilités ». Pour éviter un nouveau véto américain, elle ne mentionne donc pas la « cessation urgente et durable des hostilités » présente dans le texte initial.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a réagi dans la foulée en affirmant sur X que son pays continuerait « pour des raisons de sécurité » à inspecter tout l’aide humanitaire entrant à Gaza.

Côté palestinien, l’ambassadeur à l’ONU Riyad Mansour a salué « un pas dans la bonne direction », tout en insistant sur la nécessité d’un « cessez-le-feu immédiat », comme le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Estimant que la façon dont Israël menait son « offensive » créait des « obstacles massifs » à la distribution d’aide, ce dernier a estimé que seul un cessez-le-feu pourrait « commencer à répondre aux besoins désespérés de la population de Gaza ».

L’armée a donné vendredi un nouvel ordre d’évacuation aux habitants du camp de réfugiés de Bureij (centre) et des quartiers alentours. « Pour votre sécurité, vous devez vous rendre immédiatement à Deir el-Balah », plus au sud.

Les habitants de Gaza vont être confrontés à des risques élevés d’insécurité alimentaire, voire de famine, au cours des six prochaines semaines, avait averti jeudi un rapport du système de surveillance de la faim de l’ONU. De plus, seuls neuf des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnent encore partiellement, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

- Publicité-