Six accords de coopération conclus entre la Tunisie et la France

Six accords de coopération dans les domaines du transport maritime, de la prévention des catastrophes naturelles, du dessalement de l’eau de mer, de l’agriculture, du commerce et du numérique ont été signés jeudi, à Tunis, à l’occasion de la tenue du Haut conseil de coopération sous la présidence du chef de gouvernement tunisien Hichem Mechichi et son hôte le Premier ministre français, Jean CASTEX, en visite de 24 heures en Tunisie, selon l’ambassade de France à Tunis.

Les accords conclus porte sur une convention de crédit de 41 M d’euro ( soit 130 millions de dinars) pour l’acquisition de 6 nouveaux remorqueurs au profit de l’Office de la Marine marchande et des ports (OMMP), lesquels remplaceront six remorqueurs acquis dans les années 1980 et 1990.

Ils portent également, sur une convention de crédit de 40 M d’euro (environ 130 MD), accordé à la République tunisienne pour financer un programme permettant d’accroître la résilience aux catastrophes naturelles. Ce projet apportera un appui direct au Programme National de Résilience aux Catastrophes et au Changement Climatique de la Tunisie, sur une période de cinq ans (2021-2026), précise l’ambassade.

Une 3ème convention de partenariat relative au Fonds d’Expertise Technique et d’Échange d’Expériences, est conclue, par la même occasion, entre la SONEDE, l’AFD et Aquassay, portant sur le projet d’amélioration des performances industrielles et environnementales de deux stations de dessalement à Djerba, moyennant 202 000 d’euro (environ 650 000 DT).

Les deux parties ont également, signé une lettre d’intention dans le secteur du commerce, un nouvel arrangement administratif dans le domaine agricole et une déclaration d’intention dans le secteur du numérique, en vertu de laquelle, les deux pays mettront en place un « dialogue numérique ».